Plogging - vyčistí hlavu aj mesto

Reklama-nereklama, fajn myšlienky treba šíriť. Plogging si trochu proma určite zaslúži, veď pri ktorom inom športe si dokážeme vyčistiť hlavu aj mesto zároveň.

Nie je žiadnym tajomstvom, že v čistote verejných priestranstiev máme stále čo doháňať. Hundranie, kritizovanie a ukazovanie prstom na vinníkov však veľa nezmení. Hľadanie riešení snáď áno. Jedno ponúkajú aj nadšenci ploggingu. Ich obľúbený šport totiž nedáva nádej iba zdravotnému stavu, ale aj stavu ulíc, sídlisk, námestí.

Spojenie behu a zberu odpadkov

Švédi to vymysleli priam bravúrne. Priekopníci tohto pôvodom severského športu sa údajne inšpirovali Erikom Ahlströmom, ktorý si po návrate do Štokholmu začal cestou do práce všímať voľne pohodený odpad vedľa chodníkov a cyklotrás. Po tom, čo smeti dlhšiu dobu nemizli, dal si námahu pozbierať ich sám. Vzal tašku, obliekol si joggingovú súpravu a popri behaní čistil okolité priestranstvo. Základy ploggingu boli položené.

Ešte efektívnejší ako samotný beh

Práve kombinácia behu a zberu odpadkov tvorí podstatu celej aktivity. K jej praktizovaniu nie je nutný žiadny extra talent ani športové náčinie. Jediným výstrojom je pohodlné oblečenie, taška na odpad a chuť spraviť niečo pre seba aj spoločnosť. Ak by snaha pomôcť planéte nebola dostatočnou motiváciou, zvýšiť ju môže efektivita samotného behu. Ten je totiž obohatený o drepy pri zbere a s nimi spojené zmeny tempa počas prechodových fáz medzi zberom a behom, čo pomáha zrýchleniu metabolizmu a tým aj rýchlejšiemu spaľovaniu kalórií. Nehovoriac o prínose behu s nákladom v rukách.

Zo Švédska do krajín po celom svete

Trochu pohybu, trochu pomoci, výsledok je jasný - dve muchy jednou ranou. Aj takto sa dá vystihnúť prínos tohto severského "vynálezu" s pridanou hodnotou pre športovca aj pre miesto, kde plogging praktizuje. Človek si uvedomí, koľko je takýchto miest volajúcich o pomoc, až keď sleduje expanziu tohto športu v rôznych častiach sveta od USA po Austráliu. Na druhej strane, narastajúca popularita na sociálnych sieťach, vývoj aplikácií podporujúcich tréningy či organizovanie súťaží je signálom, že problémy s odpadom prestávajú byť ľahostajné čoraz väčšiemu počtu ľudí.

Je jasné, že plogging nie je pre každého. Ak vyžaduje vystúpenie z komfortnej zóny klasický beh, pri ploggingu to platí dvojnásobne. Obzvlášť v dobe, kedy sú "eko" aktivity predmetom hejtu. No nech si hejtujú. Zrejme aj to svedčí o tom, že práve takí by si potrebovali dobre zabehať a vyčistiť myšlienky :) Tí ostatní sa môžu pridať k ploggerom, prípadne im aspoň v duchu držať palce.