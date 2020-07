20 tipov na prázdninové výlety po Liptove

Pár júlových dní je už tradične vyhradených na flákanie po Liptove. V zozname „videného“ tak pribudli ďalšie miesta, ktoré očaria turistov, rekreantov, milovníkov histórie aj fanúšikov zábavných atrakcií.

1. Liptovský Hrádok

Malé útulné mestečko môže byť dobrým východiskovým bodom na výlety do všetkých kútov Liptova. Po návrate sa dá posedieť pri jazierku pred obnoveným hradom, prípadne vyšliapať na Skalku a pokochať sa výhľadom na Tatry. Ak bude pršať, vhod príde Ovčiarske múzeum. V horúcich dňoch zas poteší prechádzka arborétom, ktoré je dobrou skrýšou pred slnečnými lúčmi.

Výhľad zo Skalky na hrad a Tatry v pozadí. (Róbert Bosák)

Niečo z expozícií Ovčiarskeho múzea v Liptovskom Hrádku. (Róbert Bosák)

2. Liptovský Ján

Máloktorá dedinka sa môže pochváliť takou pestrou ponukou atrakcií a možností na turistiku. V Liptovskom Jáne so svojou dlhočiznou Jánskou dolinou by sa dalo zdržať aj týždeň. Jeden deň prehliadka expozície zvanej Mincovníčkovo, druhý túra na vzdialené Ohnište, ďalší zas leňošenie v termálnom prameni Kaďa. K tomu prechádzka okolo dedinských kúrií, návšteva parku s miniatúrami či absolvovanie turistických trás v blízkom okolí.

Termálny prameň Kaďa. (Róbert Bosák)

Podzemie pod vežami a v ňom Mincovníčkovo. (Róbert Bosák)

3. Jasná

Ako stvorená na turistiku je aj Jasná. Populárne lyžiarske stredisko ponúka hneď niekoľko nízkotatranských turistických chodníkov. Po návrate z túry na Chopok, Ďumbier či sedlo Poľany sa dá zrelaxovať posedením pri Vrbickom plese. Koho budú nohy ťahať ďalej, ten môže navštíviť symbolický cintorín na Ostredku. Cestou natrafí na Pamätník Jána Švermu, ktorý je snáď ešte lepším vyhliadkovým bodom ako susedná rozhľadňa.

Idylické prostredie pri Vrbickom plese. (Róbert Bosák)

Pamätník Jána Švermu s výhľadom na nízkotatranské končiare. (Róbert Bosák)

4. Demänovská Dolina

Jasná je len časťou Demänovskej Doliny, ktorá patrí právom k najnavštevovanejším obciam na Slovensku. Napriek tomu, že väčšina z nás si ju spája s Demänovskou ľadovou jaskyňou a Demänovskou jaskyňou slobody, zaujímavých miest ponúka viacero. Takmer celou dedinou sa tiahnu vysoké krasové útvary a za zmienku stojí aj prechádzka náučným chodníkom Príbeh vody.

Všade sa vypínajú vysoké skalné steny. (Róbert Bosák)

Hotel Repiská pod skalnou stenou využívanou horolezcami. (Róbert Bosák)

5. Fun Park Žiarce

Po výdatnej túre môže prísť vhod trochu aktívneho relaxu v podobe jazdy na bobovej dráhe. Tá vo Fun Parku Žiarce má byť najstrmšou v krajine. Či takýto pomyselný rebríček vedie, alebo nie, jazda na nej je zárukou poriadnej adrenalínovej porcie. Tá dodá sily každému odhodlanému bobistovi, ktorý si ešte trúfne vybehnúť na neďalekú rozhľadňu.

Pod bobovou dráhou. (Róbert Bosák)

Rozhľadňa neďaleko Fun Parku Žiarce. (Róbert Bosák)

6. Tatralandia

O ešte väčšie adrenalínové šialenstvo sa postará Hurricane Factory. Voľný pád v rýchlosti okolo 270 km/h si môžu užiť aj tí, ktorí do Tatralandie neprichádzajú za účelom kúpania sa. Obľúbený aquapark toho, samozrejme, ponúka viac. Nielen deti, ale aj dospelí strávia pekné chvíle v Tatrapolise alebo v kontaktnej zoo. Čerešničkou na torte je miestny heliport, ktorý umožňuje lety vrtuľníkom pre širokú verejnosť.

Areál Tatralandie. (Róbert Bosák)

Dom hore nohami a na ňom heliport. (Róbert Bosák)

7. Prázdninová dedinka pri Tatralandii

Tatralandia, to nie sú len bazény a atrakcie. Patrí k nej aj tamojšia prázdninová dedinka, do ktorej okrem ubytovaných hostí vkročí noha nejedného milovníka architektúry. Jednotlivé apartmány sú rozdelené do niekoľkých zón, pričom v každej ich nájdeme v inom prevedení od klasických zrubov cez vinárske domčeky až po skautské obydlia.

Rekreačné domčeky v Holiday Village. (Róbert Bosák)

Ďalšie z domčekov, opäť v inom štýle. (Róbert Bosák)

8. Liptovská Mara

Hostia ubytovaní v tejto prázdninovej dedinke to nemajú blízko iba do aquaparku. Kúsok za ním sa rozprestierajú brehy Liptovskej Mary. Tá je skvelým miestom na schladenie sa počas horúcich letných dní, či už vďaka kúpaniu, člnkovaniu alebo vyhliadkovej plavbe loďou. Pre tých, ktorí to chcú mať k priehrade na skok, sú štýlové rekreačné domčeky k dispozícii aj v Liptovskom Trnovci, v Liptovskej Sielnici či v Bobrovníku.

Jedna zo zátok Liptovskej Mary. (Róbert Bosák)

Štýlové ubytko v Liptovskej Sielnici. (Róbert Bosák)

9. Liptovský Mikuláš

Aj na letnej dovolenke príde občas vhod návšteva mesta, najmä vtedy, ak je zárukou rôznych kultúrnych či športových zážitkov. V prípade Liptovského Mikuláša nie je núdza o koncerty, výstavy ani športové podujatia, aj keď tento rok ich je z pochopiteľných dôvodov minimum. Program však môže spestriť návšteva viacerých múzeí a sakrálnych pamiatok.

V Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka. (Róbert Bosák)

V interiéri synagógy. (Róbert Bosák)

10. Háj Nicovô

Liptovský Mikuláš ukrýva zaujímavé miesta aj v okolitých kopcoch. Jedným z nich je práve Háj Nicovô. Pamätník s vojnovým cintorínom je zároveň vyhľadávanou oddychovou lokalitou. Pietna atmosféra je totiž garanciou pokoja, ktorý láka peších aj cyklistov. Nechýba ani ďalekosiahly výhľad na Liptovskú Maru a Tatry.

Pod pamätníkom v Háji. (Róbert Bosák)

Hroby padlých. (Róbert Bosák)

11. Západné Tatry

Ak je reč o Tatrách, vášniví turisti si môžu vyberať z desiatok variantov. Mnohí smerujú do Západných Tatier, ktoré sú známe náročnými túrami odmenenými fascinujúcimi scenériami. Z dediniek v okolí Liptovského Mikuláša sa môžeme vybrať napr. do Žiarskej doliny, ktorá je známa Medveďou štôlňou, Žiarskou chatou a symbolickým cintorínom zriadeným pre obete vysokohorskej turistiky.

Verejnosti prístupná Medvedia štôlňa. (Róbert Bosák)

Symbolický cintorín neďaleko Žiarskej chaty. (Róbert Bosák)

12. Drevuliaci v Račkovej doline

Obľúbenou lokalitou v TANAPe je aj Račkova dolina. Tá vzbudí pozornosť už na svojom začiatku. Turistov totiž na cestách sprevádzajú vysoké drevené sochy, ktoré sú príjemným oživením prechádzky naprieč divokou tatranskou dolinou vypínajúcou sa ponad Pribylinu.

Cestou do Račkovej doliny vítajú turistov Drevuliaci. (Róbert Bosák)

Zhruba 4-metrový bežkár pred vstupom do Úzkej doliny. (Róbert Bosák)

13. Pribylina

Známu liptovskú obec preslávil skanzen, ktorý má byť najnavštevovanejším na Slovensku. Areál s tradičným liptovským mestečkom po najnovšom oživilo aj spojazdnenie Považskej lesnej železnice. Prehliadku liptovských dreveníc a víkendovú jazdu na starom vláčiku sa dá spojiť práve s návštevou Račkovej doliny, ku ktorej vedie cesta hneď od skanzenu.

Tradičné liptovské mestečko. (Róbert Bosák)

Skanzen plný šikovných chalúpok. (Róbert Bosák)

14. Vlkolínec

Pribylinou sa zoznam liptovských skanzenov nekončí. Okrem archeoskanzenu Havránok nad Liptovskou Marou sa v kopcoch za Ružomberkom ukrýva ešte Vlkolínec. Ten je na rozdiel od vyššie uvedeného múzea v prírode riadne obývanou dedinkou, ktorej sa dokonca ušiel aj zápis v UNESCO.

Vlkolínec ukrytý pod Sidorovom. (Róbert Bosák)

Ako z rozprávky. (Róbert Bosák)

15. Malinô Brdo

Prechádzku po Vlkolínci si možno trochu predĺžiť. Kúsok za obcou sa totiž vypína Malinô Brdo. Vo vyhľadávanom lyžiarskom stredisku to žije aj v lete. Okrem turistov sem v hojnom počte prichádzajú aj cyklisti, ktorí sa môžu vyšantiť na špičkových horských tratiach. Peší sa zas môžu povoziť lanovkou, ktorá jazdí obojsmerne v smere Malinô Brdo-Hrabovo.

V náručí prírody pod Brdom. (Róbert Bosák)

16. Čutkovská dolina

Ak opúšťame Malinô Brdo po vlastných, ako alternatívu k ceste do Ružomberka môžeme zvoliť turistickú trasu cez Čutkovskú dolinu. Tá je stelesnením nádhernej liptovskej prírody. Rozvoniavajúce lúky, svieži prameň a pasúce sa ovce vytvárajú priam idylické prostredie. To dotvára aj umelá vodná nádrž na začiatku doliny. Samozrejme, nechýba ani pravá liptovská koliba.

Drevená kaplnka v Čutkovskej doline. (Róbert Bosák)

Oddych pri jazierku. (Róbert Bosák)

17. Vodné mlyny Oblazy

Idylickou atmosférou oplýva aj Kvačianska dolina, ktorej návštevu si len ťažko predstaviť bez zastávky pri vodných mlynoch Oblazy. Nedotknuté miesto na rozhraní Liptova a Oravy je ako z rozprávky. Plusom je, že jeden z mlynov je stále funkčný, čo návštevníkov obohatí cennými poznatkami o jeho činnosti.

Oblazy ukryté v nedotknutom lese. (Róbert Bosák)

Horný mlyn. (Róbert Bosák)

18. Vodné elektrárne na Váhu

Spojenie vody a techniky nájdeme na Liptove v podobe vodných elektrární. Tých je na Váhu viacero, pričom niekoľko ich vybudovali aj v tomto regióne. Z tých menších stojí za zmienku MVE Uhorská Ves. Hneď vedľa elektrárne je možné doplniť zásoby vody. Samozrejme, nie zo samotnej hrádze. Osvieženie ponúka susedný minerálny prameň.

Malá vodná elektráreň na Váhu. (Róbert Bosák)

Čas na pitný režim. (Róbert Bosák)

19. Vodopád Lúčky

Vody je na Liptove požehnane, a to v rôznych formách. Ďalšou z nich sú vodopády. Vo väčšine prípadov k nim vedú dlhšie turistické trasy. Ten v Lúčkach je opakom. Nájdeme ho hneď uprostred obce. Steká rovno do menšej vodnej plochy, takže pohľad na kúpajúcich sa ľudí rovno pod vodopádom je v lete celkom bežný.

Vodopád uprostred obce. (Róbert Bosák)

20. Hobitie zemiakové pivničky

Na záver jeden unikát. Na Slovensku síce nájdeme pár miest, ktoré môžu byť titulované ako Hobitovo, no to v Liptovskej Tepličke je predsa len výnimočné. Vo svahoch jednej z ulíc sú desiatky stále využívaných zemiakových pivničiek. Vybudované boli za účelom uskladnenia zemiakov, prípadne inej zeleniny, ktorá je schopná v pivnici vydržať niekoľko mesiacov.

Hobitia ulička. (Róbert Bosák)

Zemiakové pivničky vyhĺbené do svahu. (Róbert Bosák)

Dvadsiatkou týchto miest určite nič nekončí. Na Liptove je čo robiť stále. Ešte nás čaká veľa túr, pamiatok a atrakcií, po ktorých cestovateľské oko prahne. Takže pobaliť batohy a hor sa!