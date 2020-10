15 ľahkých prechádzok v Tatrách

Kriváň, Chopok, Ďumbier, nič pre teba? Radšej sa držíš hesla "menej je niekedy viac"? Potom možno príde vhod niektorá z ľahkých prechádzok, ktoré na teba v Tatrách čakajú.

1. Rozhľadňa na Krajčovom vrchu (Nižná Boca)

Architektúra v nízkotatranskej Bocianskej (Bockej) doline sa nesie prevažne v znamení dreva, takže rozhľadňa nad obcou Nižná Boca neostala miestnym zvyklostiam nič dlžná. Drevenú útulňu s vyhliadkovou vežou vybudovali v nadmorskej výške 1000 m. n. m. a zo spomínanej dediny sa k nej dá dostať do 30 minút.

Drevená útulňa s vyhliadkovou vežou. (Róbert Bosák)

2. Svätojánska rozhľadňa (Liptovský Ján)

Len o rok skôr bola sprístupnená vyše 10-metrová rozhľadňa nad Liptovským Jánom. Aj v tomto prípade ide o dielo z dreva, ktoré sa vypína v nadmorskej výške okolo 700 m. n. m. Chodník vedúci od miestneho termálneho prameňa ťa k nej dovedie za 15 až 20 minút.

Vyhliadková veža nad Liptovským Jánom. (Róbert Bosák)

3. Stanišovská jaskyňa (Liptovský Ján)

Prechádzky v okolí Liptovského Jána ponúka aj Jánska dolina, niektorými považovaná za jednu z najkrajších v Nízkych Tatrách. Približne po 2-3 kilometroch cesty asfaltkou natrafíš na Stanišovskú jaskyňu. Krátky výlet si tak možno predĺžiť o hodinovú prehliadku sveta pod zemským povrchom.

Pred Stanišovskou jaskyňou. (Róbert Bosák)

4. Opalisko (Závažná Poruba)

Lyžiarske stredisko Opalisko žije najmä počas zimy. Jeho okolie so zveroparkom, prameňmi a streleckým areálom sa však mení na vyhľadávané výletné miesto aj v teplejších mesiacoch. Návštevníkom ponúka pekne upravené chodníčky uprostred nedotknutej prírody, ktoré sú ako stvorené na načerpanie síl.

Športovo-rekreačný areál pod Opaliskom. (Róbert Bosák)

5. Iľanovský tajch (Iľanovo)

Tajchy sú síce špecialitou Štiavnických vrchov, no zopár sa ich nájde aj v Nízkych Tatrách. V tomto prípade ide o menšie jazierka ukryté v zeleni, aspoň tak to je pri Iľanovskom tajchu, ktorý sa nachádza približne 15 minút od Iľanova, jednej z okrajových častí Liptovského Mikuláša.

Tajch v Iľanovskej doline. (Róbert Bosák)

6. Ostredok (Jasná – Demänovská Dolina)

Jasná nie je iba východiskovým bodom k najkrajším nízkotatranským vrcholom. Na svoje si prídu aj milovníci krátkych oddychových túr. Jedna z nich vedie na Ostredok, kde počas 30- minútovej cesty uvidíš menšiu rozhľadňu, Pamätník Jána Švermu aj symbolický cintorín.

Rozhľadňa na Ostredku. (Róbert Bosák)

7. Bobrovecká vápenica (Jalovec)

Obrovské množstvo možností na krátke prechádzky ponúkajú aj Západné Tatry. Obľúbeným cieľom, prípadne zastávkou na dlhšej túre, je Bobrovecká vápenica. Tá je vzdialená od obce Jalovec okolo 40 minút. Cesta ale vedie asfaltkou s minimálnym prevýšením, takže uvedený čas ubehne ako voda.

Kaplnka Bobroveckej kalvárie. (Róbert Bosák)

8. Poľovníkov vodopád (Bobrovec)

Z Bobroveckej vápenice sa dá vydať hneď niekoľkými smermi. Počas nasledovania jedného z nich je možné odbočiť k menšiemu, no o to krajšiemu vodopádu. Aj k nemu vedie pohodlná asfaltová cesta, z ktorej sa zhruba po 15 minútach schádza k zaujímavému prírodnému úkazu.

Úzky vodopád medzi skalnými stenami. (Róbert Bosák)

9. Medvedia štôlňa (Žiar)

Kvôli načerpaniu cenných poznatkov o baníctve priamo v teréne nie je vždy nutné prejsť celé kilometre. Napríklad Medvedia štôlňa za obcou Žiar ponúka prehliadku banského diela aj bez testovania svojich kondičných limitov. Z ústia obľúbenej Žiarskej doliny, ku ktorému sa dá dostať aj autom, je to len 15 minút peši.

Vstup do Medvedej štôlne. (Róbert Bosák)

10. Tajch na Račkovom potoku (Pribylina)

Divoký Račkov potok potreboval pribrzdiť. Aj preto sa uprostred Úzkej doliny vybudovala zaujímavá stavbička. Ide o kamennú hrádzu, ktorá mala chrániť Pribylinu pred prípadnými návalmi vody. A práve od skanzenu v tejto obci vedie ani nie hodinová cesta k netradičnému dielu.

Hrádza na divokom potoku. (Róbert Bosák)

11. Údolie Permoníkov (Podbanské)

Tatry majú aj svoje povesti, resp. legendy. Niektoré sa spájajú s malými trpaslíkmi známymi ako Permoníci. Práve Podbanské bolo jedným z ich domovov. Niečo zo života týchto stvorení nájdeme na lesnom chodníku neďaleko Grand Hotela Permon, ktorý prejdeme za 10 minút.

Štôlňa v kráľovstve Permoníkov. (Róbert Bosák)

12. Tatranská kalvária (Starý Smokovec)

Nie každá prechádzka v Tatrách musí byť boľavou „krížovou cestou“. Pri zdolávaní Tatranskej kalvárie v Starom Smokovci ide skôr o pohodlnú kondičnú prechádzku obohatenú o kúsok umenia. Pomalým krokom sa dá zvládnuť za 30 až 40 minút, a to aj napriek tomu, že ide o najvyššie položenú kalváriu v strednej Európe.

Krížová cesta nad Starým Smokovcom. (Róbert Bosák)

13. Botanická záhrada (Tatranská Lomnica)

Pozorovanie tatranskej kveteny v jej pôvodnom prostredí má obrovské čaro. Pre koho ďaleké túry nie sú lákavé, no rád by nazrel do tatranskej rastlinnej ríše, môže tak urobiť v botanickej záhrade v Tatranskej Lomnici. Krátka prechádzka s posedením zaberie najviac hodinu.

V botanickej záhrade. (Róbert Bosák)

14. Náučný chodník Pramenisko (Tatranská Lomnica)

Z botanickej záhrady sa dá v poznávaní tatranskej prírody pokračovať po Pramenisku. Tento náučný chodník vtiahne návštevníka do celkom iného obrazu prírody. Zriadený bol totiž na vzácnych mokradiach, ktoré pre Tatry nie sú typické. Celý okruh vrátane náučného chodníka má cca 3,5 km.

Lávka ponad mokrade. (Róbert Bosák)

15. Pod Muráňom (Tatranská Javorina)

Pozornosť tvorcov tatranských náučných chodníkov sa nezamerala iba na živú prírodu. Pod Muráňom, cca 40 minút za Tatranskou Javorinou, si na svoje prídu aj milovníci kameňov. Na lúke za tamojšou horárňou sa totiž nachádza malá geologická expozícia s horninami.

Kusy kameňov vo vonkajšej expozícii. (Róbert Bosák)

Čo je pre skúseného turistu rozcvičkou, môže byť pre ľudí s hendikepom nadľudský výkon. Zdolanie niekoľkominútovej prechádzky môže byť pre nich rovnaký boj ako pre iného výstup na Kriváň. Takže veľa šťastných krokov, každému podľa chuti a v rámci možností, či už na ľahkých prechádzkach alebo na celodenných túrach.