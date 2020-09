Kam sa ísť pozrieť na Tokaji

O kvalitnej práci tokajských vinárov niet pochýb. Lahodný mok z ich viníc však zďaleka nie je jediným dôvodom, pre ktorý sa oplatí navštíviť tento skvelý cezhraničný región. Počas pár dní na Tokaji som našiel najmenej 10 ďalších.

1. Mestečko Tokaj

Pomyselným centrom celej tokajskej oblasti je maďarské mestečko s rovnomenným názvom. Jeho útulná atmosféra dýcha vinohradníckou tradíciou na každom kroku. Výberové vínka z viníc obklopujúcich malebné uličky malého mesta možno ochutnať v niektorom z miestnych vinárstiev. V Tokajskom múzeu sa zas dá niečo naučiť o tajomstvách vinohradníckeho umenia.

V centre mesta Tokaj. (Róbert Bosák)

Pred Tokajským múzeom. (Róbert Bosák)

2. Plavby po Bodrogu

Spoznávať jednotlivé tokajské zákutia a popritom pozorovať pekné prírodné scenérie sa dá aj z paluby lode. Dopriať si zážitok zo sezónnej výletnej plavby po Bodrogu možno z prístavu v meste Tokaj. Výletná loď však počas leta premáva aj na slovenskej strane, konkrétne z obce Viničky, odkiaľ pokračuje až do Maďarska.

Výletná loď na Bodrogu. (Róbert Bosák)

3. Lom v Tarcali

Núdza o vodné zdroje, ktoré sa dajú využiť aj ako turistická atrakcia, na Tokaji určite nie je. V prípade maďarskej strany je lákadlom napríklad zatopený lom za obcou Tarcal. Prechádzka, posedenie či v prípade odvážnejších typov aj plávanie v zelenkastej vode medzi kamennými stenami môže byť skvelou možnosťou, ako stráviť slnečný víkendový deň.

Zatopený kamenný lom. (Róbert Bosák)

4. Socha Krista v Tarcali

Spomínaný lom je síce pastvou pre oči a jeho atmosfére odolá len málokto, no od prvenstva v zozname najnavštevovanejších cieľov v typickej vinohradníckej dedinke má ďaleko. To si podľa niektorých turistov zaslúži vyše 8-metrová Kristova socha dozerajúca na celý Tarcal. Tých, ktorí si dajú námahu vyjsť k elegantnému sochárskemu dielu, čaká otvorený výhľad na všadeprítomné vinice.

Vyše 8-metrová Kristova socha. (Róbert Bosák)

5. Kalvária v Hercegkúte

Pekný výhľad a štipku spirituálnej atmosféry núka aj lokalita známa ako Hercegkút - miesto plné zelene a božského pokoja, ktoré nájdeme iba pár minút od mesta Sárospatak. Pri výstupe na vrchol tamojšej kalvárie však netreba očakávať žiadnu typickú sakrálnu pamiatku. Dizajn „kaplnky“ je z trochu iného súdka a vzhľadom na polohu na kopci pripomína skôr hvezdáreň.

Cestou na vrchol kalvárie. (Róbert Bosák)

Výhľad z kalvárie. (Róbert Bosák)

6. Vínne pivnice v Hercegkúte

Ani Hercegkút neostal nič dlžný vinohradníckej tradícii vo svojom regióne. Či už cestou na kalváriu alebo smerom naspäť sa naskytá príležitosť prezrieť si „hobitie“ vínne pivničky. V oblasti známej ako Gombos-hegyi je ich dokonca niekoľko desiatok, pričom väčšina je stále funkčná a slúži pôvodnému účelu.

"Hobitovo" v Hercegkúte. (Róbert Bosák)

Podzemné vínne pivnice. (Róbert Bosák)

7. Vínne pivnice vo Veľkej a Malej Tŕni

Malé „Hobitovo“ nájdeme aj na slovenskej strane. Šikovné vínne pivnice vo Veľkej a Malej Tŕni môžu byť pokojne označené za jeden zo symbolov našej časti Tokaja. Po dohode s majiteľmi je možné do niektorej z nich aj nahliadnuť a naživo sledovať, ako prebieha proces skladovania viniča v takýchto priestoroch.

"Hobitovo" vo Veľkej Tŕni. (Róbert Bosák)

Vínna pivnica v Malej Tŕni. (Róbert Bosák)

8. Vyhliadková veža Tokaj

Neďaleko obcí Veľká Tŕňa a Malá Tŕňa sa nachádza jedna z najoriginálnejších rozhľadní na celom Slovensku. Dizajn 12-metrovej vyhliadkovej veže bol navrhnutý v tvare vínneho suda, čím perfektne zapadla do krajinky plnej voňavých viníc. Nie náhodou sa jej pred niekoľkými rokmi podarilo uspieť v súťaži Stavba roka.

Tokajská vyhliadková veža v tvare vínneho suda. (Róbert Bosák)

Rozhľadňa uprostred viníc. (Róbert Bosák)

9. Zemplínske vrchy

V rámci ďalekosiahlych výhľadov z rozhľadne budeme mať ako na dlani pomerne veľkú časť Zemplínskych vrchov. Tým dominujú mierne svahy obrastené viničom, ktorý dodáva celému pohoriu najkrajší nádych práve na jeseň. Minimálne prevýšenia a slabá návštevnosť turistov je zároveň skvelou voľbou pre nerušenú dovolenku na bicykli.

Vinohrady pod Zemplínskymi vrchmi. (Róbert Bosák)

Dozrievajúci vinič. (Róbert Bosák)

10. Mestský park v Trebišove

Trebišov je považovaný za akúsi vstupnú bránu nielen do Zemplínskych vrchov, ale do celého Tokaja. Zrejme aj to zavážilo, že expozície v miestnom kaštieli venujú dosť veľkú pozornosť vinohradníctvu. To, čo robí múzeum príťažlivým, je však pre mnohých skôr jeho exteriér. Ten je totiž súčasťou rozsiahleho parku, ktorý zdobí jedna z najkrajších francúzskych záhrad, aké u nás máme.

Sídlo múzea v trebišovskom kaštieli. (Róbert Bosák)

Francúzska záhrada v Mestskom parku. (Róbert Bosák)

Zaujímavostí zo sveta vinohradníctva, architektúry alebo prírody sa na Tokaji nájde ďaleko viac, či už na našej alebo maďarskej strane. V súčasnej situácii síce visí nad cestovaním k južným susedom otáznik, no, našťastie, to na Tokaji v rámci možností žije aj túto jeseň, a to nielen kvôli vínu.