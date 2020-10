Kade-tade po Novohrade

Rozmanitý, miestami tajomný až divoký, podľa všetkého aj nedocenený. Aj taký je Novohrad – región, kde si prídu na svoje všetci, ktorí vyhľadávajú ľahšie túry, prípadne sa im pamiatky a krásy prírody najlepšie obdivujú z bicykla.

Obec Divín

Malá dedinka v severozápadnej časti regiónu sa preslávila hneď niekoľkými zaujímavosťami. K tým „naj“ patrí miestny renesančný kaštieľ, ktorý v súčasnosti slúži ako sídlo múzea. Oku lahodiacim architektonickým dielom je aj opevnený dvojvežový kostol, ktorý nemôže chýbať v zozname národných kultúrnych pamiatok. Trojicu top cieľov v obci uzatvára celkom dobre zachovalá zrúcanina vypínajúca sa hneď nad centrom dediny.

Opevnenie okolo dvojvežového kostola. (Róbert Bosák)

Pohľad na zrúcaninu spod hradného kopca. (Róbert Bosák)

Vodná nádrž v Tomášovciach

Novohradskou vodnou nádržou č. 1 je priehrada Ružiná, ku ktorej je to z Divína na skok. Pár menších vodných plôch v jednotlivých kútoch regiónu tak stojí v jej tieni. Príkladom je vodná nádrž v Tomášovciach. Tá patrí medzi tie menšie, no práve to môže byť lákadlom na pokojnú rybačku, prípadne na letnú rekreáciu.

Na brehu vodnej nádrže v Tomášovciach. (Róbert Bosák)

Pri vode v skorých ranných hodinách. (Róbert Bosák)

Zatopený lom v Podrečanoch

Hneď v susednej obci sa nachádza ďalšia vodná plocha, no tá je z úplne iného súdka. Jedná sa o zatopený lom, ktorý bol v minulosti využívaný pri ťažbe magnezitu. Čaro mu dodáva poloha uprostred hustého zeleného porastu, kvôli ktorému to s prístupom k nemu nie je vôbec jednoduché. Pre Podrečany je pohľad na miestne zaujímavosti z diaľky asi typický. Inak tomu nie je ani v prípade neďalekého kaštieľa, na ktorý sa dá pozrieť len spoza brány.

Zatopený magnezitový lom. (Róbert Bosák)

Pri vstupnej bráne pred kaštieľom. (Róbert Bosák)

Kaštieľ vo Vidinej

Ak je už reč o kaštieľoch, jeden z najkrajších sa nachádza v obci Vidiná. Atraktívna stavbička v barokovom štýle v súčasnosti slúži ako misijný dom. V tomto prípade sa ale dá vojsť aspoň do vonkajšieho areálu a prezrieť si exteriér s menším parkom.

Šikovná baroková stavbička. (Róbert Bosák)

V exteriéri kaštieľa. (Róbert Bosák)

Haličský zámok

Napriek tomu, že kaštieľ vo Vidinej je pomerne dosť elegantným dielom, vrcholom barokovej výstavby v regióne nie je. Pomyselný titul top stavby tohto druhu si uchmatol zámok v Haliči. Nie je to až tak dávno, čo to s jeho budúcnosťou vôbec nevyzeralo ružovo. V súčasnosti je ale právom zaraďovaný medzi najkrajšie slovenské hotely.

Pred nádvorím zámku. (Róbert Bosák)

Elegantný barokový velikán. (Róbert Bosák)

Pohorie Ostrôžky

Halič je celkom dobrým východiskovým bodom na rôzne túry či cyklovýlety do malebného pohoria Ostrôžky. Hneď v jeho južnej časti sa nachádza dedinka Polichno, preslávená najmä ako rodisko Boženy Slančíkovej-Timravy. Takmer pôvodný ráz s priam nedotknutým okolím si udržiavajú aj susedné obce Tuhár, Stará Halič, Praha či Ábelová.

Na Timravinom náučnom chodníku pri Polichne. (Róbert Bosák)

Na ceste do Tuhára. (Róbert Bosák)

Lučenec

Po celom dni strávenom v prírode príde vhod aj trochu mestského prostredia. Lučenec je na to ako stvorený. Centrum slovenskej strany Novohradu nie je veľké, no možností, ako sa vyhnúť nude, je tu pomerne dosť. Staršia časť mesta ponúka prehliadku viacerých historických budov. Za pozornosť stojí najmä Reduta, budova radnice, kalvínsky kostol s vysokou vežou či zrekonštruovaná neologická synagóga.

Lučenecká Reduta. (Róbert Bosák)

Zrenovovaná neologická synagóga. (Róbert Bosák)

Mestský park v Lučenci

Samostatnou kapitolou mesta Lučenec je mestský park. Ten nezaujme iba veľkosťou, ale tiež kombináciou francúzskeho a anglického záhradného štýlu. Navyše, park je bohato vybavený, čo umožňuje návštevníkom stráviť v ňom aj niekoľko hodín. Okrem jazierka s oddychovým ostrovčekom v ňom nájdeme minizoo, zopár drevorezieb, kvetinové dekorácie či detský kútik. Nechýba ani korčuliarska dráha a externá fit-zóna na cvičenie.

Labuť - symbol parku v Lučenci. (Róbert Bosák)

Minizoo v mestskom parku. (Róbert Bosák)

Poltár

Lučenec nie je jediným novohradským okresným mestom. Zoznam dopĺňa aj Poltár, ktorý však ponúka o niečo menej turistických lákadiel. K najvýznamnejším sa radí starý kamenný Turecký most postavený nad riekou Ipeľ v mestskej časti Zelené. O nič menej lákavým nie je chránený areál Kúpna hora. Ten nie je iba domovom tichého jazera známeho ako Kúpna baňa. Príťažlivé prostredie sa stalo aj sídlom rozsiahlej záhradkárskej oblasti s mnohými chalupami.

Turecký most nad riekou Ipeľ. (Róbert Bosák)

Jazero Kúpna baňa. (Róbert Bosák)

Štrkovisko v Kalinove

Na polceste medzi Lučencom a Poltárom sa nachádza typická novohradská dedinka Kalinovo, ktorá ukrýva jedno z najkrajších štrkovísk na Slovensku. Atraktívnym ho robí hlavne ihličnatý porast, ktorý v okolí vodnej plochy vytvára svojskú atmosféru. Napriek tomu štrkovisko nie je veľmi známe, čo však návštevníkom hľadajúcim ticho a pokoj skôr vyhovuje.

Smerom k štrkovisku. (Róbert Bosák)

Olivovo-zelená hladina. (Róbert Bosák)

Fiľakovský hrad

Veľmi frekventovaným nie je ani Fiľakovo. Počas letných sezón to ale neplatí o Fiľakovskom hrade. Ten nie je iba mohutnou zrúcaninou. Interiér hradnej veže obohacuje hradné múzeum s bohatými expozíciami. Medzi tými nechýba paleontologická výstava, ktorá približuje život stavovcov vo významnej geologickej lokalite, akou Novohrad je.

Dominanta mesta. (Róbert Bosák)

Časť robustnej zrúcaniny. (Róbert Bosák)

Šomoška

Po lekcie z geológie si možno zájsť rovno do terénu. Zdrojom cenných poznatkov je Cerová vrchovina, ktorej nemalá časť zasahuje aj do Novohradu. Tá má toho v talóne viac, no snáď najvýznamnejšou a najvyhľadávanejšou oblasťou je Šomoška. Divoká prírodná rezervácia ukrýva unikátny kamenný vodopád zo stuhnutej čadičovej lávy. S výškou približne 9 metrov „tečie“ rovno pod rovnomenným hraničným hradom.

Unikátny kamenný vodopád. (Róbert Bosák)

Malebný hrad Šomoška. (Róbert Bosák)

Hranicou s Maďarskom sa územie Novohradu ani zďaleka nekončí. Mnohé z toho najlepšieho ponúka aj susedná strana. Či už ide o cenné pamiatky, bohatú banícku históriu, unikátne prírodné úkazy alebo významné hrady, každé z miest má svoju jasnú úlohu v prehlbovaní cezhraničného slovensko-maďarského turizmu.